Președintele Klaus Iohannis a avut luni o ședință la Palatul Cotroceni privind măsurile de gestionare a epidemiei COVID-19 cu premierul și mai mulți miniștri. La finalul întrevederii, Klaus Iohannis a declarat că nu va prelungi starea de urgență, iar din 15 mai va intra în vigoare starea de urgență.

Declarația președintelui Klaus Iohannis:

„Am finalizat întâlnirea pe care am avut-o cu premierul și mai mulți miniștrii, am analizat situația în care ne aflăm. O să încep cu ceva legat de zilele care au trecut. Am văzut cu toții că lucrurile au stat destul de bine. Sunt foarte mulțumit de felul în care oamenii au reacționat la apelul autorităților și chiar dacă a fost 1 mai nu am avut încălcări semnificative ale regulilor.

Am analizat mai multe chestiuni și unele dintre deciziile pe care le-am luat sunt de interes.

În primul rând starea de urgență nu va fi prelungită. Nu voi emite un nou decret. Și în acest fel data de 14 mai este ultima zi de stare de urgență. Începând din 15 mai pentru a ține epidemia sub control vom intra într-o stare de alertă.

Această stare de alertă este prevăzută de legislația specifică care clarifică cum se acționează în situația unei epidemii.

Situația nu s-a îmbunătățit încă. Nu vreau să apară impresia că epidemia a trecut. Nu a trecut, din păcate. Am avut și astăzi peste 300 de persoane testate pozitiv.

Însă, trebuie să mergem mai departe și asta se concretizează în starea de urgență.

Câteva lucruri se schimbă. După 15 mai ne putem mișca în interiorul localității unde avem treabă. Deplasările să se facă atunci când sunt necesare.

Relaxarea se va face pas cu pas și fiecare pas va dura 2 săptămâni. Următorul calup de relaxare va veni la începutul lunii iunie.

Din 15 mai vom avea la dispoziție saloanele de îngrijire personală. De asemenea se vor redeschide cabinetele stomatologice și muzeele.