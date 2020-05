Ionuț Petreuș, un băiat de 16 ani din Poienile Izei, a murit la scurt timp după ce a fost adus din Italia cu un avion ambulanță. Ultima dorință a adolescentului a fost să fie adus acasă, în România.

Imediat ce a ajuns în țară, Ionuț Petreuș, care era elev la Colegiul Național „Dragoș Vodă” Sighetu Marmației, s-a stins.

Tânărul suferea de o boală autoimună, iar starea lui de sănătate s-a agravat din cauza unor complicații apărute în urma unei intervenții chirurgicale pe care a suferit-o în Italia.

Din nefericire, familia nu avea banii necesari pentru a achita transportul cu avionul. A intervenit un ONG, Asociația „Blondie”, care s-a implicat în strângerea de fonduri necesare pentru a-l aduce acasă cu un avion ambulanță. Costul transferului din Italia spre România a fost unul foarte ridicat, în sumă de aproximativ 17 mii euro.

„În puțin peste 72 de ore, cu 3 zile nelucrătoare, am strâns toată suma – 14.500 euro și am achitat în dimineața asta transportul pentru Ionuț.

Și cred ca am fi strâns orice suma, indiferent cât de mare ar fi fost pentru că banii care au fost donați în zilele astea nu au fost trimiși să salveze o viata, ci viața! Pentru ca viața merită. Viața nu are nevoie să dovedească nimic. Viața merită! Și atunci când este scurtă și foarte grea. Viața merită. Noaptea trecută, mama lui Ionuț ne-a scris ca oamenii care l-au cunoscut pe băiat au strâns și ei o suma de bani. Să fie pentru alt copil… Să vină tot așa cu avionul cum a fost adus Ionuț.

Împarte pentru altă parte… Care se împarte într-o altă parte!”, scriu reprezentanţii Asociaţiei „Blondie”.

