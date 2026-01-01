Un bărbat în vârstă de 42 de ani a fost depistat de polițiștii rutieri în timp ce rula cu 124 km/h, pe D.N. 1C, în localitatea Bușag, pe un sector de drum unde limita legală este de 50 km/h.

Aparatul radar a înregistrat viteza în cursul zilei de ieri, 31 decembrie a.c., în jurul orei 18.00. Echipajul de poliție a procedat la oprirea autovehiculului.

Conducătorul auto și-a făcut „cadou” în prag de Anul Nou, fiind sancționat contravențional cu amendă în valoare de 1.822 de lei și fiindu-i reținut permisul de conducere în vederea suspendării dreptului de a conduce pentru 120 de zile, conform legislației în vigoare.

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș reiterează că viteza excesivă este una dintre principalele cauze ale accidentelor grave de circulație.

Conduceți responsabil întrucât drumul nu este locul unde să testați limitele, nici ale autoturismului, nici ale legii