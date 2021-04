Asociația „Nord 6 Riders” anunță deschiderea sezonului moto la Baia Mare, eveniment organizat cu sprijinul IPJ Maramureș, Poliția Municipiului Baia Mare, Biroul Rutier Baia Mare și Primăria Baia Mare și care se dorește a fi o campanie de conștientizare asupra prezenței motocicliștilor în trafic.

Acțiunea va debuta sâmbătă, 24 aprilie, cu o expoziție moto, între orele 12.00 şi 13.00, în Centrul Vechi al municipiului, urmată de o paradă moto, desfășurată pe principalele artere ale orașului, între orele 13.00 şi 15.00. Punctul final al paradei moto este stabilit în Firiza, la Club Simared, ora 15.00.

Asociația „Nord 6 Riders” a fost înființată în toamna anului 2005, sub forma unui club moto, cu scopul de a susține și promova sportul cu motor. Pentru buna desfășurare a acțiunilor asociației, membrii acesteia acționează atât individual, cât și în colaborare cu instituții publice, persoane juridice sau fizice, interesate de evenimente de acest gen. Membrii Asociației „Nord 6 Riders” sunt adepții disciplinei în trafic, a respectării normelor rutiere, pentru siguranța circulației pe drumurile publice. De-a lungul anilor, această asociație a organizat în fiecare an Deschiderea și Închiderea sezonului moto la Baia Mare, dar și deplasări în țară și străinătate pe trasee motociclistice, ieșind în evidență datorită motocicletelor, a echipării, dar și a prestanței de care au dat dovadă. În fiecare an, iubitorii sportului cu motor din Baia Mare așteaptă cu interes deschiderea sezonului moto, dar mai ales parada motocicletelor pe străzile orașului.

În ultimii ani, pe șoselele României circulă tot mai multe motociclete și mopede, mai ales în zonele urbane, unde pot fi întâlnite mai multe tipuri de utilizatori, printre care se numără românii care aleg acest mijloc de transport pentru deplasarea la locul de muncă, datorită avantajelor, cum ar fi parcarea sau consumul de combustibil. O altă categorie o reprezintă împătimiții acestui sport, care folosesc motocicleta pentru distracție. Din păcate, motocicletele oferă un grad scăzut de protecție în comparație cu autoturismele, fiind mai puțin stabile și vizibile în trafic, motiv pentru care, anual, câteva zeci de motocicliști își pierd viața în țara noastră, iar câteva sute sunt răniți. De aceea, acțiunile de conștientizare asupra motocicliștilor în trafic au rol important, atât în ceea ce-i privește pe utilizatorii acestui mijloc de transport, dar și pe ceilalți participanți la trafic.