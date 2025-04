Mașina deputatului Brian Cristian a fost vandalizată în timp ce acesta se afla la București, în exercitarea atribuțiilor parlamentare. Incidentul s-a petrecut în perioada în care plenul Camerei Deputaților a adoptat o inițiativă legislativă privind sănătatea publică și protejarea mediului, co-inițiată de parlamentarul maramureșean.

„Am depus o plângere prealabilă. Cauciucul din față, pe partea dreaptă, a fost tăiat fix în dreptul cuvântului «warning». Poate fi o coincidență, dar poate fi și o tentativă de intimidare. Poliția va stabili asta”, a transmis deputatul.

În ultimele săptămâni, Brian Cristian a vorbit public despre problema poluării grave de la iazurile de decantare din Maramureș. Acesta a inițiat vizita Comisiilor pentru Mediu la Bozânta Mare, a adus subiectul în Parlament și face demersuri pentru finanțarea proiectelor de ecologizare.

„Dacă acest incident are legătură cu activitatea mea parlamentară, e grav. Dacă nu are, tot grav rămâne. Eu știu sigur că nu dau înapoi. Nu am nimic de ascuns și nu pot fi nici cumpărat, nici șantajat, nici intimidat”, a declarat ferm Brian Cristian.

Deputatul și-a exprimat încrederea că autoritățile competente vor clarifica situația cât mai curând.