Pentru că România abia supraviețuia așa cum era! Și o să vă dau un singur exemplu. Toți cei 7 români care au fost uciși de coronavirus au fost testați cu întârziere de autorități, după zile întregi de așteptare; motivul? Nu îndeplineau criteriile stabilite pentru testare; noi nu avem teste suficiente, așa ca testele erau toate bine drămuite. Iar din ultimii trei decedați, doi au fost diagnosticați abia în ziua în care au și murit!

Asta e România noastră! După primii 600 de infectați. Cum o să arate oare la șase mii? O țară prăduită, furată și devalizată de toți acești politicieni care nici măcar acum, în ultima secundă, nu fac ce trebuie pentru noi! De ce? Pentru că domniile lor încă mai speră la voturi! Cam cât de cinici și de inconștienți sunt oare acești mari oameni de stat, care încă, chiar și acum, fac doar calcule politice?!

Stimați politicieni, treziți-vă! Lăsați voturile, că nu o să mai aibă cine să vă voteze! România nu e Wuhan! România nu are infrastructură spitalicească, România nu are proceduri și nici politicieni care să poată conduce țara asta să treacă printr-un astfel de dezastru. România nu are politicieni! Acesta e de fapt adevărul care ne ustură cel mai tare! Practic, tot ce are astăzi de fapt România este acest aparat administrativ profund corupt și politizat, care nu are cum să facă față tsunamiului care tocmai s-a declanșat!

Știu, o să spuneți că România are medici de aur! Da, are! Dar degeaba câtă vreme România nu are echipamente pentru ei! Stimații noștri politicieni erau ocupați cu campania electorală, când coronavirusul nimicea China! Nimeni nu era atent de fapt la necesarul de care era nevoie ca să trecem cu bine peste această perioadă pe care o traversăm acum.

Azi când vorbim, această Românie a noastră, nu are echipamente nici pentru personalul medical din spitale și evident, nici pentru medicii de familie!

Oamenii ăștia sunt trimiși la luptă total neprotejați: fără măști, mănuși sau dezinfectanți! Nu mai spun de personalul de pe ambulanțe! Nici că DSP-ul nu răspunde la telefon. Și nu răspund nu pentru că ar fi rău intenționați, ci pentru că fizic nu mai fac față. Și atenție! Nu suntem încă la miile de pacienți pe care îi are Italia. Nu, nu! Noi încă ne învârtim în jurul cifrei de 600 de infectați oficial cu coronavirus. Oficial, atenție! Neoficial, dumnezeu cu mila…

Să mai spunem și că nu sunt kituri de testare? Nu sunt ! Avem deja primii morți care au fost confirmați pozitiv în ziua în care au și murit. Cât de sinistru! Să mai spun și că aici, în România reală, în mijlocul capitalei, azi, în spitalele mari din București, nu există protocoale pentru cazurile cu covid! Ambulanța vine, pacientul este dus în camerele de triaj ale spitalelor, plimbat de la un spital la altul, fără izoletă, desigur, pentru ca mai apoi, la un moment dat, după multe ore de așteptare, i se face un test, e confirmat pozitiv și începe tratamentul. Realizați, așadar, numai câți alți oameni infectați lasă în urma lor aceste cazuri „fericite” când pacienții sunt responsabili și sună la 112 și cer ajutor conform protocoalelor anunțate de autorități?! Darămite în cazul mincinoșilor, cei care își ascund boala??? Și ați văzut cât de mulți sunt și cei care au infectat zeci de oameni în jur și au tăcut chitic. Și mulți dintre ei, oameni cu carte și cu situație. Nu mai spun deci că până și plimbarea pe targa roșie – celebra izoletă – a fost doar așa, de show-off.

