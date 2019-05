Zilele acestea, la Chișinău, în organizarea Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova și sub patronajul Primăriei municipiului Chișinău se desfășoară “Forumul Investițional Chișinău” și Gala Businessului Moldovenesc. La eveniment participă o delegație maramureșeană de oameni de afaceri, reprezentanți ai Camerei de Comerț și ai administrației maramureșene, conduși de președintele Camerei de Comerț și Industrie Maramureș, Florentin Tuș, alături de directorul Adrian Nicolaescu, directorul RCS-RDS Maramureș, Flaviu Balint și reprezentantul Biroului Relații Internaționale din cadrul Consiliului Județean Maramureș, Gheorghe Paul Szaniszlo.

La “Forumul Investițional Chișinău” delegația maramureșeană s-a întâlnit cu primarul capitalei, Ruslan Codreanu, care a salutat prezența lor în cadrul evenimentului și a invitat pe această cale reprezentanții județului Maramureș să transmită investitorilor români invitația de a veni înspre Republica Moldova, cu propuneri de cooperare economică. “Prieteni din Maramureș, vă propun să vă gândiți inclusiv la o eventuală înfrățire cu un sector al capitalei Republicii Moldova, Chișinău. E important să avem relații prietenești și economice cu România și deja am făcut câțiva pași importanți în acest sens,” a subliniat primarul capitalei Republicii Moldova.

Totodată, delegația maramureșeană s-a întâlnit și cu reprezentanții raionului Hâncești, vicepreședintele Iurii Levinschi și consiliera Elena Nichifor, care au propus încurajarea strângerii relațiilor cu raioanele moldovene în contextul în care Județul Maramureș, prin Biroul Relații Internaționale, a demarat documentațiile necesare realizării unor înfrățiri cu raioane din Republica Moldova.

Președintele Camerei de Comerț și Industrie Maramureș, Florentin Tuș, a prezentat în cadrul panelului oportunități și provocări ale cooperării trilaterale dintre Republica Moldova – România – Ucraina, principalele obiective privind dezvoltarea economică comună și modalitățile prin care se pot crea noi legături economice între cele trei țări, precum și o statistică a situației economice a județului Maramureș și domeniile în care există deschidere pentru investiții.

1 of 6 - +

“E important să promovăm reciproc produsele românești și moldovenești, astfel că am decis să organizăm, în toamna acestui an, în Baia Mare, o expoziție comună denumită “Republica Moldova prezintă”, în cadrul evenimentului Rivulus Dominarum. Contăm și pe susținerea Consiliului Județean Maramureș în această inițiativă care a fost prezentată și președintelui Gabriel Zetea, cu care am ajuns la concluzia că dezvoltarea și cooperarea economică cu Republica Moldova pot fi motorul dinamizării economiei județului”, a declarat Florentin Tuș, președintele CCIMM în cadrul forumului.

Cu această ocazie, președintele Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, Sergiu Harea, și președintele CCI MM, Florentin Tuș, au semnat acordul de parteneriat referitor la realizarea evenimentului “Republica Moldova prezintă”, în cadrul expoziției “Rivulus Dominarum”, care va constitui baza organizării evenimentului din Baia Mare, în toamnă, alături de Consiliul Județean Maramureș.

Delegația maramureșeană va participa și la Gala Businessului Moldovenesc organizată de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova.