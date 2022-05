Minaur Baia Mare a pierdut pe terenul formaţiei norvegiene Naerbo IL, scor 29-25, în manşa tur a finalei EHF European Cup la handbal masculin.

Manşa retur va avea loc pe terenul echipei Minaur, în 28 mai, iar câştigătoarea din dubla manşă îşi va trece în palmares trofeul European Cup. Am fost în vizită la jucători ca să vedem care este atmosfera înaintea marelui meci.

„Primesc meciul de mâine cu încredere și încrederea o am, în primul rând, pentru că am citi azi dimineață că jucăm cu casa închisă. Știu din experiența pe care am avut ca jucător ce înseamnă să joci cu casa închisă, cu public plin și pe treptele Sălii Sporturilor Lascăr Pană. Jucătorii așteaptă cu nerăbdare să se bucure alături de suporteri la finalul meciului. Am avut o mică cădere la meciul din Norvegia. Aveam în 17 zile, 7 meciuri jucate. Nu ne plângem. Lucrurile frumoase și paginile de istorie se scriu cu sacrificii.” -transmite antrenorul echipei băimărene, Alexandru Sabău, înainte de meciul capital.

Daniel Bera, unul dintre oamenii de bază ai echipei băimărene și sărbătorit de puțin timp ne spune: „E un meci foarte important pentru noi, pentru club, pentru oraș. Suntem foarte motivați. Am avut un meci greu acolo. Patru goluri nu e o diferență foarte mare și putem s-o remonta. Sperăm să facem o partidă cât de bună din toate punctele de vedere.

Alexandru Csepreghi: E cel mai important meci din sezonul ăsta. Va fi un meci greu. Vor veni motivați, având un avantaj de 4 goluri. Dar eu zic că ne-am pregătit bine săptămâna asta pentru meciul ăsta și vom face pe lângă un meci mare și spectacol.

Cucerirea trofeului pentru Minaur ar fi o performanţă la 37 de ani distanţă de când câştiga prima sa cupă europeană, în 1985 (Cupa IHF), urmată de câştigarea Cupei EHF, în 1988

Interviuri realizate de Radu Țolaș