Asociația VăDrai organizează duminică, 31 mai, de la ora 15.00, o nouă ediție a evenimentului „Danț la șură”, desfășurat în localitatea Vărai. Ajuns la ediția a VI-a, evenimentul își propune să readucă în prim-plan tradițiile satului și spiritul comunității.

Participanții sunt invitați la joc și voie bună în gospodăria cunoscută de localnici drept „șura lui Șimon al lui Arpad”, un loc devenit simbol al întâlnirilor tradiționale din zonă.

Atmosfera va fi întreținută de formația tradițională alcătuită din Dan Daniel – vioară, Claudiu Trif – braci și Adrian Iercoșan – contrabas. Organizatorii au pregătit și surprize muzicale oferite de Nelu Mic, Gabriela Ardușatan și Marius Remeș.

„Danțul la șură” își dorește să întărească ideea de „împreună”, într-un cadru autentic, în care muzica, dansul și tradițiile locale aduc oamenii mai aproape unii de alții.

Sloganul ediției din acest an este: „Oamenii faini se adună la joc și la voie bună”.