Joi, 14 mai, de la ora 12:00, la Centrul Cultural Pastoral „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Sighetu Marmației, va avea loc vernisajul expoziției de icoane „Chipuri din veac, în veci”, ajunsă la ediția a X-a.

În cadrul manifestării culturale va avea loc și lansarea volumului „Icoane maramureșene din perioada modernă timpurie”.

Vizitatorii vor putea admira icoane din secolele XVI–XVIII, incluse în proiectul de restaurare realizat de Sectorul Patrimoniu Sacru și Pictură Bisericească împreună cu restauratorul Mihai Covaci.

Evenimentul își propune să aducă în atenția publicului frumusețea și valoarea patrimoniului religios maramureșean, prin exponate deosebite și prezentări dedicate artei sacre tradiționale.