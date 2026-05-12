Joi, 7 mai 2026, Sala de conferințe a Bibliotecii Centrului Universitar Nord din Baia Mare a găzduit o nouă întâlnire din ciclul „Conferințele filosofice de la Baia Mare”, avându-l ca invitat pe Vlad Mureșan, lector universitar doctor la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Acesta a susținut conferința intitulată „Sfârșitul istoriei ca dramă teologico-politică”, un demers intelectual care a deschis o serie de reflecții asupra modului în care ideea „sfârșitului istoriei” este interpretată în registru filosofic, politic și teologic. Evenimentul a funcționat și ca pre-lansare a volumului „Sfârșitul istoriei”, publicat în acest an la Editura Eikon din București. Întâlnirea a fost moderată de prof. univ. dr. emerit Petru Dunca, iar publicul a fost format din cadre didactice ale Facultății de Litere din cadrul Centrului Universitar Nord din Baia Mare, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, studenți de la Filosofie și Științele comunicării, masteranzi de la Drepturile omului, precum și doctoranzi ai școlii doctorale de Filosofie.

Conferința a adus în discuție tensiunea dintre dimensiunea istorică și cea teologică a gândirii politice, deschizând un spațiu de dialog interdisciplinar între filosofie, teorie politică și reflecție culturală.

Evenimentul face parte dintr-o serie de întâlniri academice care consolidează profilul Baia Mare ca spațiu activ de dezbatere filosofică și schimb intelectual.

Foto: Andrei Alexandru Achim