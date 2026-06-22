ANM revine cu mai multe informări și atenționări meteo, astfel:

INFORMARE METEOROLOGICĂ. Interval de valabilitate: 22 iunie, ora 10:30– 24 iunie, ora 21.00. Fenomene vizate: vreme călduroasă, disconfort termic.

Vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, iar disconfortul termic va fi ridicat mai ales în zona de câmpie din vestul, nord-vestul și sudul țării. Maximele termice vor fi cuprinse între 24 și 34 de grade, cu cele mai mici valori în depresiuni și în zonele cu instabilitate atmosferică accentuată, iar cele mai mari în nord-vestul și sudul țării.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN. Interval de valabilitate: 22 iunie, intervalul orar 12.00 – 21.00. Fenomene vizate: temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic accentuat.

Luni (22 iunie) în Maramureș, nordul și centrul Transilvaniei, nord-estul Moldovei, sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN. Interval de valabilitate: 23 iunie, intervalul orar 12.00 – 21.00. Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ.

În intervalul menționat, în zona de munte, sudul Banatului, vestul și nordul Olteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50…70 km/h) și pe arii restrânse vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi local de 15…25 l/mp și pe arii restrânse vor depăși 30…40 l/mp.

Manifestări specifice instabilității atmosferice vor fi pe arii restrânse și în restul țării.