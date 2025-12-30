„România este a opta cea mai generoasă țară din UE cu cheltuielile alocate apărării (cam 2,35% din PIB în 2024 , dar și în 2025). Mai puțin decât noi alocă inclusiv Germania, Franța, Italia, , Olanda, altminteri state extrem de belicoase la televizor.

Spania alocă de două ori mai puțin decât România, iar Austria nu trece de 1% din PIB.

Tot România s-a angajat sa ajungă la 3% din PIB în următorii 2 ani cu cheltuielile militare. Inclusiv în ultima ședință de guvern, în Ajunul Crăciunului, Blojan a mai alocat 1,6 miliarde de lei pentru ,,înzestrare”- adică pentru cumpărare de armament.

Aceeași Românie este a doua cea mai zgârcită țară din UE cu cheltuielile pentru educație (cam 3,3- 3,4% din PIB în 2024 și 2025). Doar Irlanda alocă mai puțin decât noi -2,8% din PIB.

Deocamdată, singurul domeniu din care statul a redus numărul de angajați (cu peste 10%) este educația. Păstrarea deficitului bugetar în 2025 s-a făcut prin reducerea numărului de profesori și prin creșterea normelor didactice.

Oare cine vor fi militarii care vor mânui armamentul cumpărat acum cu sumele astea enorme, dacă școală va fi din ce în ce mai slabă?”, a declarat senatorul Petrișor Peiu.

Grigore Ciașcai