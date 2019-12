Circulatia rutiera pe drumurile publice din judet se desfasoara in conditii de iarna. Vizibilitate redusa de ceata sub 100 de metri, pe DN 18, in Pasul Prislop, intre km 165 si km 175, respectiv pe DN 18, in Pasul Gutai, intre km 13 si km 35. CJSU recomanda conducatorilor auto sa conduca prudent, sa aprinda luminle de intalnire si luminule de ceata, respectiv sa isi adapteze viteza la conditiile de drum. A plouat local in cursul noptii si acestei dimineti, iar in zona montana inalta, la peste 1500 de metri au cazut precipitatii mixte. Carosabilul sectoarelor de drumuri nationale in zona de munte este partial uscat, iar in zonele de deal si de ses partial umed si umed. Angajatii sectiei de drumuri nationale au actionat cu utilaje si au imprastiat 79 tone de sare. Cel mai rece a fost noaptea trecuta la Cavnic -2 grade Celsius, respectiv Borsa si Ocna Sugatag -1 grad Celsius. Cerul este acoperit pe majoritatea sectoarelor de drumuri nationale. Ploua slab pe Mesteacan si Huta Certeze. Debitele si nivelurile cursurilor de apa din judet au fost variabile. Nu au fost semnalate probleme. Fenomenele de iarna instalate pe rauri sunt prezente in continuare. Gheata este formata la malurile raurilor Tisa, Viseu, Vaser, Ruscova, Iza, Lapus si Suciu. Sunt poduri de gheata cu ochiuri pe raurile Iza si Mara. Curg sloiuri de gheata pe raul Mara. Exploatarea acumularii hidrotehnice Stramtori-Firiza se realizeaza in conditii de siguranta. Stratul de zapada masoara: 5 cm la Vf. Iezer, 4 cm la Baiut, Cavnic, Baia Borsa si Valea Vaserului, 3 cm la Targu Lapus. Valori ale temperaturii aerului: 0 grade Celsius la Targu Lapus si Cavnic, 1 grad la Borsa, Viseu de Sus, Baia Mare, Sighetu Marmatiei si Ocna Sugatag. Vremea se mentine si astazi in judet usor mai calda decat normalul termic al perioadei. Cerul va fi mai mult noros. Pe arii restranse, la munte, vor fi precipitatii mixte, iar in rest izolat vor cadea precipitatii predominant sub forma de ploaie care vor favoriza depunerea de polei. Vantul va sufla slab la moderat, cu intensificari in zona montana inalta. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 3 si 7 grade, iar cele minime intre -3 si 2 grade. Izolat vor fi conditii de ceata.