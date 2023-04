Ediția din seara de miercuri a emisiunii culinare Chefi la cuțite, sezonul 11, a adus în atenția juraților și a publicului o concurentă care i-a lăsat cu gură căscată pe chefi. Aurora Someșan din Tăuţii de Sus a vorbit despre pasiunile ei, care nu sunt deținute de foarte mulți oameni.

Jurații reality-show-ului au rămas uimiți să afle că o maramureșeancă în vârstă de doar 34 de ani nu doar reușește să gătească pe placul lor, ci este pasionată de arme și tatuaje.

Îmbrăcată în costum tradițional maramureșean, Aurora a avut grijă să-și lase la vedere tatuajul de pe mână, care a atras atenția juraților. Povestea ei de viață ne spune că este o femeie divorțată, care păstrează o relație decentă cu fostul soț, de dragul celor doi copii pe care îi au împreună.

Ea și-a deschis sufletul în fața oamenilor și a vorbit despre marea ei pasiune și nu, nu este vorba de gătit, ci de arme și tatuaje.

,,Sunt pasionată de arme și tatuaje. Sunt casnică și am 34 de ani. Am venit să mă distrez ca să trăiesc vibe-ul cu voi. Maramureșencele ca să-și țină bărbații acasă își mai fac câte ceva. Fostul este în străinătate. Avem o relație ok, în viață trebuie să fii puternic. Până la 34 de ani eu zic că mi-am trăit viața. Am și divorțat, am 2 copii”, a povestit Aurora Someșan, în cadrul emisiunii culinare de la Antena 1.

În urma preparatului pe care l-a pus la dispoziția celor trei jurați, Aurora Someșan a primit două cuțite, din parte lui chef Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu, în ciuda dorinței sale de a face parte din echipa lui chef Sorin Bontea.