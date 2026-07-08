Academia de Handbal Minaur Baia Mare contribuie la dezvoltarea cercetării aplicate în sport, prin participarea la un studiu doctoral care urmărește îmbunătățirea metodelor de pregătire a tinerilor handbaliști.

Este vorba despre cercetarea științifică intitulată „Efectele antrenamentului reactiv senzorial în optimizarea capacității decizionale și dinamicii motrice la nivelul juniorilor III în jocul de handbal”, realizată de Mircea Boncuț, profesor și doctorand în cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Prin implicarea în acest proiect, Academia de Handbal Minaur Baia Mare sprijină testarea și implementarea unor metode moderne de antrenament, menite să dezvolte capacitatea de reacție, luarea rapidă a deciziilor și performanțele motrice ale sportivilor juniori.

Reprezentanții academiei consideră că participarea la astfel de proiecte de cercetare reprezintă un pas important în pregătirea noilor generații de handbaliști și în integrarea rezultatelor științifice în procesul de antrenament. Inițiativa evidențiază colaborarea dintre mediul universitar și cel sportiv, cu scopul de a contribui la creșterea performanței în handbalul juvenil și la dezvoltarea unor metode de pregătire bazate pe cercetare.