Din această vară, Minaur are un nou jucător din Ucraina, venit chiar de la echipa campioană, HC Motor, grupare care va activa în sezonul viitor în liga a doua germană.

CS Minaur va juca sezonul viitor pe trei fronturi, Liga Zimbrilor, Cupa României și EHF European League.

Artem Kozakevych s-a născut în 2 octombrie 1992, la Novovolynsk (Ucraina), are 1.82 m și 68 kg și joacă pe postul de extremă dreapta. Vine de la echipa HC Motor Zaporoje, cu care a evoluat sezonul trecut în grupele Ligii Campionilor, unde a marcat 27 de goluri. A înscris în fiecare partidă în care a evoluat, fie că a fost vorba de adversari ca Veszprem, Flensburg-Handewitt, Dinamo București, Paris St. Germain, FC Porto, Lomza Vive Kielce sau FC Porto.

Artem a jucat la doar două echipe în cariera sa: HC Portovik Yujnîi (scriem așa cum se citește), din 2009 până în 2014, iar de atunci încolo la Motor Zaporoje.

Este component al echi­pei naționale a Ucrainei. La ultima ediție a Campionatului European, cea din luna ianuarie a acestui an (unde a fost alături de portarul de la Minaur, Anton Terekhov), a jucat trei meciuri și a marcat 12 goluri.

Artem are în palmares 5 participări la turneul final al Campionatului European cu Ucraina (63 de goluri), patru participări la turneul final al Campionatului Mondial (33 de goluri), precum și opt ediții de Champions League, toate cu Motor Zaporoje (271 de goluri). De asemenea, a jucat și în Cupa EHF sau în Challenge Cup cu echipa din Yujnîi.

Venirea lui Artem este al cincilea transfer anunțat. Au mai venit la Minaur: Nemanja Ratkovic (pivot sârb, de la Vojvodina Novi Sad), Viorel Fotache (inter stânga, apărător prin excelență, venit de la echipa maghiară Grundfos Tatabanya KC), Bogdan Mănescu (inter dreapta, venit de la CSM Focșani) și Eduard Iordachi (inter dreapta, de la CSM Bacău).

Informații furnizate de csminaur.ro.