Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor (ALDE) Maramureș are începând are o nouă conducere. Cristian Anghel, actualmente consilier județean PER, este noul președinte interimar.

Biroul Permanent Politic Teritorial a fost dizolvat din cauza rezultatelor slabe de la alegerile europarlamentare.

Din noul birou mai fac parte Răzvan Birișan, secretar coordonator al filialei, vicepreședinți fiind Cornelia Negruț, fost președinte, primarul de Giulești, Laurențiu Batin, primarul de Bogdan Vodă, Anuța Bizău, Cristi Talpoș, președintele ALDE Șomcuta Mare, Ilie Pașcu,președintele ALDE Vișeu de Jos.

Din birou mai fac parte viceprimarii ALDE din Săcălășeni, Băsești, Bogdan Vodă și Giulești dar și președintele ALDE din Cavnic.