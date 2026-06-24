Miercuri, 24 iunie, de sărbătoarea închinată Nașterii Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, se împlinesc 8 ani de la hirotonia Preasfințitului Părinte Timotei Sătmăreanul în demnitatea de Arhiereu Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului.

Cu acest prilej, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a transmis Preasfinției Sale un mesaj de felicitare în numele Permanenței Eparhiale, a Instituțiilor Școlilor Teologice și întregului corp profesoral, al părinților protopopi, al preoților slujitori din cele opt Protopopiate, al monahilor și ale monahiilor și tuturor credincioșilor din cuprinsul Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului.

Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul a fost ales în această demnitate de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința de lucru din 24 mai 2018, îndeplinind până la acel moment funcția de exarh al mănăstirilor și schiturilor din Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului.

Prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, această lucrare a fost la inițiativa Preasfințitului Părinte Episcop Iustin și cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Preasfinția Sa dorind să îi fie alături, în slujire arhierească lui Dumnezeu și a poporului dreptcredincios din Maramureș și Sătmar – întocmai cum a fost Preasfințitul Părinte Iustin alături de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Iustinian Chira –, un colaborator apropiat și vrednic, propunând Sinodului Mitropolitan și mai apoi, Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, pe Arhim. Dr. Timotei Bel și pe Arhim. Dr. Casian Filip, pe atunci, eclesiarhul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Municipiul Baia Mare.

Hirotonirea întru Arhiereu a avut loc la data de 24 iunie 2018, la Mănăstirea Scărișoara Nouă, cea mai vestică așezare monahală din cuprinsul Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, în prezența unui sobor de ierarhi, preoți și diaconi, sub protia Înaltpresfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului.

„Iată, fac voia ta Dumnezeule! Cer nu să mă ajute să înţeleg vreodată chemarea pe care mi-a făcut-o, ci să mă ajute să o pot îndeplini şi să mă arăt vrednic de cinstea la care m-a chemat” a spus PS Timotei Sătmăreanul în vara anului 2018, după momentul hirotoniei.

Amintim faptul că din încredințarea Preasfințitului Părinte Episcop Iustin, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul este și coordonatorul școlilor teologice din Eparhie.

Întru mulți ani, Preasfinția Voastră!

Născut din părinții Augustin și Anastasia Bel, la data de 13 ianuarie 1974, în localitatea Rohia, județul Maramureș, având din botez numele de Cristian-Simion.

La data de 06 octombrie 1989, la vârsta de 15 ani, a fost primit ca viețuitor al Mănăstirii ”Sf. Ana” Rohia, de către ieromonahul Justin Hodea, starețul mănăstirii, actualul episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului.

A fost hirotonit diacon de către Preasfințitul Justinian Chira, episcopul Maramureșului și Sătmarului, la data de 1 octombrie 1993, iar la data de 28 iunie 1994 a fost tuns în monahism, primind numele Timotei, naș de călugărie fiindu-i Preasfințitul Justin Sigheteanul.

La sărbătoarea Înălțării Sf. Cruci din anul 2005 a fost hirotonit ieromonah și hirotesit protosinghel, de către Preasfințitul Justin Sigheteanul. Între anii 2001-2005 a slujit ca ierodiacon, iar în perioada 2005-2006 ca arhimandrit, în biserica ”Sf. Mare Mucenic Dimitrie” din orașul Serres, Mitropolia Serrresului și Nigritei – Grecia.

La data de 1 februarie 2006 a fost numit exarh al mănăstirilor din Eparhia Maramureșului și Sătmarului, la data de 14 septembrie 2006 a fost hirotesit arhimandrit, iar la date de 1 mai 2007 a fost numit stareț al Mănăstirii ”Nașterea Sf. Ioan Botezătorul” Scărișoara Nouă.

Ca stareț, s-a dovedit a fi un bun administrator al mănăstirii, aducându-și contribuția la rectitorirea mănăstirii, prin finalizarea lucrărilor la poarta de intrare în mănăstire, prin construirea unui frumos altar de vară, a noii case monahale și a noii biserici din mănăstire, după un proiect executat de domnul arhitect Dorel Cordoș.

Aceste frumoase realizări, atât pe plan gospodăresc cât și pe plan teologic-duhovnicesc, l-au recomandat pentru a fi propus membrilor Sf. Sinod, de către Preasfințitul Justin Hodea, pentru a fi ridicat la treapta arhierei, ca arhiereu – vicar al Episcoiei Maramureșului și Sătmarului, fapt desăvârșit prin hirotonia întru arhiereu la sărbătoarea Sânzienelor din 29 iunie 2018, când în fruntea soborul de ierarhi s-a aflat Înaltpreasfințitul Părinte Dr. Andrei Andreicuț, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului.