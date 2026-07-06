Comisariatul Județean Maramureș al Gărzii Naționale de Mediu a finalizat raportul de activitate pentru Semestrul I al anului 2026. Echipele de comisari au fost în teren pentru a preveni, combate și sancționa orice încălcare a legislației de mediu.

Iată cifrele care rezumă activitatea din primele 6 luni ale acestui an:

358 de controale efectuate la agenți economici, obiective industriale și zone cu risc de poluare.

129 de sancțiuni contravenționale aplicate pentru nerespectarea normelor legale.

32 de Avertismente acordate pentru abateri minore, însoțite de măsuri stricte de remediere.

97 de amenzi contravenționale, în valoare totală de 2.596.000 lei, aplicate celor care au ignorat obligațiile de mediu.

Respectiv: funcționarea fără deținerea autorizației mediu; nerespectarea prevederilor actelor de reglementare din punct de vedere al protecției mediului sau gospodăririi apelor; gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor; abandonarea de deșeuri pe amplasamente neautorizate.



Obiectivul gărzii nu este doar sancționarea, ci conformarea! Dincolo de amenzi, pentru fiecare control au fost stabilite măsuri cu termene precise pentru remedierea deficiențelor și monitorizarea calității factorilor de mediu.

De asemenea, comisarii s-au implicat și în activitățile educative pentru a responsabiliza tânăra generație și a-i încuraja să adopte comportamente ecologice în viața de zi cu zi, pentru a putea păstra ceea ce natura ne oferă necondiționat.