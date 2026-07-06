Credincioșii sunt invitați să participe sâmbătă, 11 iulie, începând cu ora 18:00, la Slujba Privegherii în cinstea Icoanei Maicii Domnului Prodromița, care va avea loc la Biserica cu hramurile „Nașterea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul” și „Sfântul Cuvios Antonie cel Mare” din Tăuții Măgherăuș.

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, slujba va fi oficiată de un sobor de preoți, iar răspunsurile liturgice vor fi oferite de Grupul Psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului.

Organizatorii îi invită pe toți cei care doresc să se alăture acestui moment de rugăciune și comuniune, înălțând împreună rugăciuni către Maica Domnului pentru ocrotirea familiilor, a comunității și a întregii lumi.