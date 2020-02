„Guvernul Orban a modificat fara nici o consultare, prin ordonanta de urgenta, aspecte ce fac parte din statutul judecatorului, sfidand vointa a milioane de romani care, cu ocazia referendumului din mai 2019, au votat interzicerea adoptarii de catre Guvern a ordonantelor de urgenta in domeniul justitiei”, se arată într-un comunicat transmis presei de Uniunea Națională a Judecătorilor din România.

Astfel, prin OUG 23/2020, una dintre cele 25 de ordonante de urgenta adoptate in ultima noapte de guvernare din 04 februarie 2020, au fost aduse modificari grave statutului judecatorilor, prin stabilirea unei abateri disciplinare ce are ca efect atat o ingerinta directa si fara precedent a Guvernului in actul de judecata, cat si incalcarea dreptului la un proces echitabil al partilor.

Concret, prin OUG 23/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizitiilor publice, Guvernul a decis ca toate apelurile si recursurile in materia achizitiilor publice trebuie solutionate intr-un anumit termen, iar “nerespectarea termenelor prevazute de prezenta lege ori a dispozitiilor cuprinse in prezenta lege privind solutiile ori masurile ce pot fi dispuse de instanta constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza conform legii” (art. 68^1).

Este stupefiant ca, dupa Referendumul din 26 mai 2019, la care romanii au votat interzicerea adoptarii ordonantelor de urgenta in domeniul justitiei, referendum sustinut intens de actualul partid de guvernamant, odata ajuns la putere acesta nu are nici o sovaiala in a adopta exact prin ordonanta de urgenta norme ce afecteaza in mod grav statutul judecatorilor si independenta acestora.

Adoptarea OUG 23/2020 demonstreaza ipocrizia actualilor guvernanti in ceea ce priveste justitia, interesul fata de aceasta fiind, in realitate, unul pur electoral si populist.

Astfel, dupa ce a clamat neobosit din opozitie necesitatea dezbaterilor si “consultarilor reale” pe modificarile legislative privind justitia, actualul partid de guvernamant aduce modificari tocmai statutului judecatorilor, prin ordonanta de urgenta, adoptata in miezul noptii, fara consultari si fara avizele necesare.

Dincolo de aceasta, UNJR subliniaza ca modificarile aduse sunt deosebit de grave si pe fondul reglementarii.

Asfel, dispozitia nou adoptata este pur si simplu stupefianta prin modul brutal in care incalca independenta judecatorului de caz, care va trebui sa solutioneze cauza nu in functie modul in care apreciaza cu privire, spre exemplu, la necesitatea si utilitatea unui probatoriu, ci in functie de termenul maxim stabilit de Guvern, sub amenintarea sanctionarii sale.

Mai grav, o astfel de dispozitie incalca dreptul la un proces echitabil al partilor care, obligate sa isi dovedeasca pretentiile, pot fi puse in situatia de a nu avea efectiv timpul necesar sa o si faca. Nici un Guvern post-comunist nu si-a permis pana acum o intruziune atat de vadita in actul de judecata si sa sfideze intr-un asemenea mod dreptul partilor la un proces echitabil.

Mai mult, aceasta abatere disciplinara este special stabilita pentru judecatorii ce judeca cauzele privind achizitii publice, presiunea pusa de Guvern asupra acestora fiind fara precedent. Niciodata in istoria post-comunista nu au existat abateri dedicate judecatorilor specializati intr-un anumit tip de cauze.

De asemenea, aceste modificari au fost adoptate in lipsa avizului CSM, ceea ce incalca legea de functionare a CSM.

Mai mult, conform informatiilor furnizate de presa, Ministerul Justitiei a avizat favorabil OUG 23/2020 cu mentiunea ca prin ordonanta de urgenta nu pot fi reglementate aspecte ce tin de statutul judecatorilor.

In final, dincolo de toate viciile deosebit de grave ale OUG 23/2020, UNJR subliniaza ca adoptarea unei noi abateri disciplinare pentru judecatori fara minime consultari cu cei vizati, fara dezbateri publice, prin ordonanta de urgenta, reflecta totalul dispret al actualului Guvern fata de munca judecatorilor si lipsa oricarei preocupari pentru calitatea actului de justitie.

In consecinta, UNJR condamna modificarea abuziva a statutului judecatorilor de catre Guvernul Orban prin ordonanta de urgenta, motiv pentru care va solicita Avocatului Poporului sa sesizeze urgent Curtea Constitutionala cu privire la neconstitutionalitatea textului art. 68 ind. 1 introdus in Legea nr. 101/2016 prin art. IV pct. 26 din OUG nr. 23/2020.