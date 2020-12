Președintele Consiliului Județean Maramureș, Ionel Bogdan, a anunțat începerea demersurilor pentru construirea drumurilor expres Baia Mare – Satu Mare (un proiect de peste 300 milioane de euro) și Baia Mare – Jibou (un proiect de peste 400 milioane de euro). Cele două proiecte vor beneficia de finanțare din Planul Național de Recuperare și Reziliență și vor contribui la conectarea județului Maramureș cu infrastructura națională mare și cea internațională.

Declarația președintelui Consiliului Județean Maramureș, Ionel Bogdan

„În ceea ce privește proiectele mari, proiectele strategice la care deja am început să lucrăm, am realizat parteneriatul cu Consiliul Județean Satu Mare pentru drumul expres Baia Mare – Satu Mare, un proiect de peste 300 mil euro care are deja finanţare în Planul Naţional de Recuperare şi Reziliență.

De asemenea, am demarat parteneriatul cu Consiliul Județean Sălaj pentru drumul expres Baia Mare – Jibou, care va avea şi o extensie spre autostrada Transilvania, astfel încât să ne legăm de infrastructura mare, de infrastructura națională mare şi de cea internațională prin conexiunile spre graniță.

Acest proiect va fi un proiect de peste 400 mil euro şi are deja finanţare în Planul Naţional de Recuperare şi Reziliență.

Degeaba ne apucăm să facem studii de fezabilitate şi parteneriate, dacă nu avem asigurată finanțarea pentru aceste proiecte de drumuri.

M-am asigurat că aceste lucruri se întâmplă, drept urmare mai departe facem studiile de fezabilitate şi vom demara procedurile de achiziție publică pentru aceste proiecte strategice pentru județul Maramureș”, a afirmat Ionel Bogdan.