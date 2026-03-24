Organizația Tinerilor Moroșeni organizează, cu binecuvântarea PS Iustin, o conferință dedicată reflecției asupra libertății autentice, într-o societate dominată de grabă și impulsivitate. Evenimentul va avea loc în Baia Mare și propune un dialog deschis despre sens, disciplină și echilibru interior.

Sub tema „Antrenamentul libertății într-o cultură a impulsului”, participanții sunt invitați să descopere o perspectivă profundă asupra postului, văzut nu doar ca înfrânare, ci ca un exercițiu al atenției, răbdării și iubirii. Organizatorii subliniază importanța acestei perioade ca timp de regăsire interioară și apropiere de valorile spirituale autentice.

Conferința va aduce în fața publicului invitați din domenii complementare, oferind o abordare complexă asupra temei:

Alexandru Ghivirigă

Costel Coroiu

Ioan-Iustin Fodoruț

Aceștia vor aborda subiectul din perspective duhovnicească, medicală și antropologică, punând accent pe provocările omului contemporan și pe modalitățile prin care acesta își poate recâștiga echilibrul interior.

Evenimentul va avea loc în Aula Magna a Centrul Universitar Nord din Baia Mare, situată pe strada Victor Babeș nr. 62A, în data de 27 martie 2026, începând cu ora 18:00. Intrarea este liberă, iar participarea se face pe bază de înscriere prealabilă.

Organizatorii își propun ca această întâlnire să fie nu doar o conferință, ci un spațiu autentic de dialog și reflecție asupra vieții, într-o lume în care liniștea interioară devine tot mai greu de regăsit.

Pentru participare, vă rugăm să vă înscrieți completând formularul de mai jos: https://forms.gle/ggHjERYTNihRqY5c9