Momente emoționante în Șomcuta Mare, unde Maria Nistor a fost sărbătorită la împlinirea venerabilei vârste de 100 de ani. Evenimentul a adunat comunitatea locală în jurul centenarei, marcând un moment rar și prețios, încărcat de respect și recunoștință.

Maria Nistor devine astfel nu doar o figură emblematică pentru familie, ci și un simbol al rezistenței și al memoriei vii a unui secol de istorie. Viața sa, întinsă peste generații, reprezintă o mărturie a vremurilor și a transformărilor prin care a trecut societatea.

La ceas aniversar, primarul orașului, Gheorghe Buda, i-a făcut o vizită specială pentru a-i transmite personal felicitările și aprecierea sa. Edilul a subliniat importanța unui astfel de exemplu pentru comunitate:

„Nu e doar mamă, bunică sau străbunică, ci și un martor al unui secol de istorie vie, un adevărat simbol al rezistenței.”

Totodată, acesta i-a adresat un mesaj emoționant:

„Respect profund pentru parcursul dumneavoastră, bunica Maria! La mulți ani cu sănătate și liniște sufletească!”

Aniversarea centenarului Mariei Nistor rămâne un reper de suflet pentru întreaga comunitate din Șomcuta Mare, un prilej de a celebra viața, demnitatea și valorile care trec dincolo de timp.