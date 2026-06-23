Sub coordonarea Serviciului de Investigații Criminale, polițiștii efectuează căutări pentru găsirea unei tinere de 15 ani din orașul Baia Sprie.

Aceasta ar fi plecat în cursul zilei de astăzi, 23 iunie, de pe raza orașului Baia Sprie și nu a mai revenit.

LISSI CRISTINA LARISA de 15 ani are următoarele semnalmente: 160 cm înălțime, 97 de kg, păr șaten scurt, culoarea ochilor căprui.

Persoanele care pot oferi informații care să conducă la depistarea tinerei sunt rugate să sune la numărul unic de urgență – 112 ori să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.