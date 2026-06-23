La sediul Federația Română de Handbal a avut loc tragerea la sorți a programului competițional pentru sezonul 2026/2027 al Ligii Florilor și Ligii Zimbrilor.
Echipa feminină a CS Minaur Baia Mare va debuta în noua ediție a Ligii Florilor în deplasare, împotriva formației SCM Râmnicu Vâlcea.
Și echipa masculină a clubului băimărean va începe sezonul în deplasare. În prima etapă a Ligii Zimbrilor, handbaliștii de la Minaur vor întâlni formația CSO Teutonii Ghimbav.
Program Minaur Baia Mare – Liga Zimbrilor 2026/2027
Tur:
• Etapa 1 CSO Teutonii Ghimbav – CS Minaur Baia Mare
• Etapa 2 CS Minaur Baia Mare – CSU din Suceava
• Etapa 3 ACS HC Buzău 2012 – CS Minaur Baia Mare
• Etapa 4 CS Minaur Baia Mare – CS Medgidia
• Etapa 5 CSA Steaua București – CS Minaur Baia Mare
• Etapa 6 CS Minaur Baia Mare – CSM București
• Etapa 7 CS Universitatea Cluj – CS Minaur Baia Mare
• Etapa 8 CS Minaur Baia Mare – AHC Potaissa Turda
• Etapa 9 Stă
• Etapa 10 CSM Constanța – CS Minaur Baia Mare
• Etapa 11 CS Minaur Baia Mare – SCM Politehnica Timișoara
• Etapa 12 CS Dinamo București – CS Minaur Baia Mare
• Etapa 13 CS Minaur Baia Mare – CSM Vaslui
Retur:
• Etapa 14 CS Minaur Baia Mare – CSO Teutonii Ghimbav
• Etapa 15 CSU din Suceava – CS Minaur Baia Mare
• Etapa 16 CS Minaur Baia Mare – ACS HC Buzău 2012
• Etapa 17 CS Medgidia – CS Minaur Baia Mare
• Etapa 18 CS Minaur Baia Mare – CSA Steaua București
• Etapa 19 CSM București – CS Minaur Baia Mare
• Etapa 20 CS Minaur Baia Mare – CS Universitatea Cluj
• Etapa 21 AHC Potaissa Turda – CS Minaur Baia Mare
• Etapa 22 Stă
• Etapa 23 CS Minaur Baia Mare – CSM Constanța
• Etapa 24 SCM Politehnica Timișoara – CS Minaur Baia Mare
• Etapa 25 CS Minaur Baia Mare – CS Dinamo București
• Etapa 26 CSM Vaslui – CS Minaur Baia Mare
Program Minaur Baia Mare – Liga Florilor 2026/2027
Tur:
• Etapa 1 SCM Râmnicu Vâlcea – CS Minaur Baia Mare
• Etapa 2 CS Minaur Baia Mare – CSM Târgu Mureș
• Etapa 3 HC Zalău – CS Minaur Baia Mare
• Etapa 4 CS Minaur Baia Mare – HC Dunărea Brăila
• Etapa 5 CS Gloria Bistrița – CS Minaur Baia Mare
• Etapa 6 CS Minaur Baia Mare – CSM București
• Etapa 7 SCM Universitatea Craiova – CS Minaur Baia Mare
• Etapa 8 CS Minaur Baia Mare – CSM Slatina
• Etapa 9 CS Rapid București – CS Minaur Baia Mare
• Etapa 10 CS Minaur Baia Mare – CSM Iași 2020
• Etapa 11 CSU Știința București – CS Minaur Baia Mare
• Etapa 12 CS Minaur Baia Mare – CSM Corona Brașov
• Etapa 13 CSM Târgu Jiu – CS Minaur Baia Mare
Retur:
• Etapa 14 CS Minaur Baia Mare – SCM Râmnicu Vâlcea
• Etapa 15 CSM Târgu Mureș – CS Minaur Baia Mare
• Etapa 16 CS Minaur Baia Mare – HC Zalău
• Etapa 17 HC Dunărea Brăila – CS Minaur Baia Mare
• Etapa 18 CS Minaur Baia Mare – CS Gloria Bistrița
• Etapa 19 CSM București – CS Minaur Baia Mare
• Etapa 20 CS Minaur Baia Mare – SCM Universitatea Craiova
• Etapa 21 CSM Slatina – CS Minaur Baia Mare
• Etapa 22 CS Minaur Baia Mare – CS Rapid București
• Etapa 23 CSM Iași 2020 – CS Minaur Baia Mare
• Etapa 24 CS Minaur Baia Mare – CSU Știința București
• Etapa 25 CSM Corona Brașov – CS Minaur Baia Mare
• Etapa 26 CS Minaur Baia Mare – CSM Târgu Jiu
Lasă un răspuns