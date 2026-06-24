Comunitatea din Bogdan Vodă este în doliu după trecerea la cele veșnice a lui Deac Vasile Moșu, o personalitate respectată și îndrăgită, considerată de mulți un adevărat simbol al tradiției și al valorilor maramureșene.

Cunoscut pentru dragostea sa față de portul popular, de obiceiurile strămoșești și de locurile natale, Deac Vasile Moșu a fost un om care și-a dedicat o mare parte din viață promovării și păstrării identității culturale a zonei. Mereu îmbrăcat în straie populare și cu traista pe umăr, a reprezentat cu mândrie spiritul autentic al Maramureșului.

Cei care l-au cunoscut îl descriu ca pe un om de caracter, perseverent și devotat comunității, care nu a renunțat niciodată la idealurile sale și a luptat pentru valorile în care a crezut.

Familia îndurerată anunță că ceremonia de înmormântare va avea loc vineri, 26 iunie, de la ora 12:00, la casa celui plecat dintre noi, în localitatea Bogdan Vodă, unde rudele, prietenii și toți cei care l-au prețuit îi vor putea aduce un ultim omagiu.

„Dragul nostru tată, bunic și străbunic, Dumnezeu te-a chemat la El. Să te odihnești în pace! Vei rămâne veșnic în inimile și amintirea noastră.”

Dumnezeu să-l odihnească în pace!