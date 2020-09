În Ardusat a avut loc lansarea candidaturii lui Ciprian Rus, primar cu trei mandate la activ care s-a înscris, din partea Coaliției pentru Maramureș, în cursa pentru al patrulea mandat în fruntea administrației locale. ”Ciprian Rus este un om harnic și cinstit care a făcut multe lucruri frumoase pentru comunitatea pe care o conduce, deja, de 12 ani, iar acest lucru s-a văzut în votul de încredere pe care ardusătenii i l-au acordat în tot acest timp.

Coaliția pentru Maramureș are cei mai buni și experimentați candidați care vor aduce o viață mai bună pentru toţi maramureșenii” a declarat Ioan-Doru Dăncuș, vicepreședinte al Consiliului Județean Maramureș și candidat al Coaliției pentru Maramureș pentru un nou mandat în forul județean.

Ciprian Rus a vorbit locuitorilor din Ardusat despre ce reprezintă Coaliția pentru Maramureș, arătând că este mai mult decât o structură politică, pentru că sub cupola acesteia și-au dat mâna cele mai importante forțe administrative ale județului: președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea și primarul municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheș.

”Alături de majoritatea primarilor din județ au venit ONG-uri, organizații de seniori și tineret, oameni de afaceri care susțin, la fel ca și conducerea administrației locale și județene, descentralizarea, respectiv deciziile să nu fie luate în București, ci să fim lăsați să ne decidem singuri soarta. Din echipa mea pentru Consiliul Local Ardusat fac parte oameni onești, profesioniști adevărați în domeniile lor de activitate, care vor propune și vor susține proiecte benefice pentru întreaga comunitate. În activitatea mea de primar am reușit reabilitarea a peste 30 de kilometri de rețele de apă, a peste 10 km de canalizare, am reabilitat peste 13 km de drumuri comunale și străzi asfaltate. Iluminatul public a fost modernizat în întreaga comună, fiind înlocuite becurile vechi cu leduri noi, performante și economice. Au fost dotate cu compostoare și pubele toate gospodăriile din Ardusat, am construit o grădiniță nouă, am fost mereu alături de biserică și de cultură, reabilitând cele două cămine culturale și construind capele mortuare în fiecare localitate. Proiectele pentru mandatul viitor sunt extrem de importante și, pentru a putea să le implementăm, avem nevoie de întreaga susținere a Consiliului Județean, dar sunt convinși că, împreună, vom reuși”, a arătat primarul din Ardusat, Ciprian Rus, care a subliniat ca va aduce și gazul metan în comunitate, acesta fiind proiectul de suflet al noului său mandat.

Gabriel Zetea, președintele Consiliului Județean Maramureș și copreședinte al Coaliției pentru Maramureș a avut doar cuvinte de apreciere la adresa primarului Ciprian Rus.

”Primarul din Ardusat, la fel ca toți primarii și candidații pe care îi susține Coaliția pentru Maramureș, la alegerile din 27 septembrie, este un om harnic, dedicat și devotat comunității. Am propus, la alegerile locale, doar oameni care au un cuvânt de spus în comunitățile din care provin, oameni respectați și care își doresc o viață mai bună pentru fiecare maramureșean. Împreună suntem Maramureș și împreună vom reuși să menținem județul nostru în topul județelor performante la nivelul României”, a subliniat șeful administrației județene și candidat al Coaliției pentru Maramureș la un nou mandat în fruntea Consiliului Județean.

comandat de PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MARAMUREȘ, cod mandatar financiar 21200019