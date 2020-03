Ieri, 25 martie, polițiștii maramureșeni au pus în aplicare cinci mandate de executare a pedepsei închisorii.

La Sighetu Marmației, polițiștii Biroului Urmăriri au identificat doi tineri, pe numele cărora Judecătoria Sighetu Marmației a emis mandate de executare a pedepsei închisorii pentru comiterea infracțiunii de lovire sau alte violențe. Un tânăr de 31 de ani a fost condamnat la 2 ani, 2 luni și 20 de zile închisoare, iar un tânăr de 32 de ani are de executat o pedeapsă de 1 an și 6 luni închisoare.

Un băimărean, de 42 de ani, condamnat la 1 an și 6 luni închisoare pentru comiterea infracțiunii de uz de fals a fost identificat și încarcerat de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale.

Polițiștii din Ulmeni au încarcerat un bărbat de 49 de ani, de pe raza comunei, pe numele căruia Tribunalul Maramureș a emis mandat de executare a pedepsei de 4 ani de închisoare în regim de detenție pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la omor.

O femeie de 36 de ani, din Sălsig, condamnată de Curtea de Apel din Reggio Calabria, Italia la 9 ani și 4 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de inducere, favorizare și exploatarea prostituției, respectiv prostituția minorilor, a fost depistată și încarcerată de polițiștii din localitate.

Toate persoanele au fost depuse în penitenciar în vederea executării pedepselor.