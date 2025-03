Baia Mare devine centrul atenției pentru tinerele talentate care își doresc să se afirme pe scena internațională a frumuseții! „Filon de România” organizează un casting special destinat descoperirii viitoarelor ambasadoare ale autenticității românești, oferindu-le ocazia de a participa la competiții internaționale de prestigiu. Sprijinul pentru această inițiativă este oferit de Asociația Pentru Dezvoltarea Maramureșului și Kaira Models.

Detalii despre eveniment:

Data: 29 martie 2025, ora 15:00

Locație: Universitatea „Vasile Goldiș”, Str. Culturii, nr. 5, Baia Mare

Cine poate participa?

-Fete cu vârsta cuprinsă între 17 și 26 de ani

Î-nălțime cuprinsă între 1.65 m și 1.83 m

Ținută recomandată pentru casting:

Top, fustă sau pantaloni scurți

Pantofi cu toc

Machiaj natural, aspect plăcut

Pentru a participa, fiecare concurentă trebuie să completeze fișa de casting în prealabil, document ce poate fi descărcat de pe site-ul oficial: www.filonul.ro.

Despre „Filon de România”

„Filon de România” nu este doar un concurs de frumusețe, ci o platformă dedicată promovării identității românești dincolo de aspectul fizic. Acest proiect pune în valoare moștenirea culturală, spirituală și tradițională a României, transmișând-o din generație într-o generație prin intermediul tinerelor ambasadoare ale frumuseții autentice.

Concursul are ca scop selectarea și sprijinirea celor mai talentate reprezentante ale României pentru participarea la competiții internaționale precum Miss Supranațional, Miss Intercontinental, The Miss Globe, Top Model of the World, Miss Aura International și Miss Tourism World/Global. Prin intermediul InfoFashion Romania, aceste tinere au avut oportunitatea de a reprezenta țara noastră pe scene mondiale, contribuind la consolidarea imaginii României în lume.

„Filon de România” este mai mult decât un concurs – este o punte între trecut, prezent și viitor, un proiect care aduce în lumină valorile autentice românești și le promovează la nivel internațional. Prin talentul, frumusețea și autenticitatea participantelor, acest concurs dovedește că moștenirea culturală și spirituală a României merita să fie cunoscută și apreciată pe plan global.

Nu rata ocazia de a face parte din acest proiect deosebit!

Pentru informații suplimentare, puteți apela la: 0752499580.