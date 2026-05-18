Astăzi, ne amintim de aniversarea nașterii lui Karol Jósef Wojtyla , care a devenit Papa Ioan Paul al II-lea – papa care a amintit lumii „Nu vă temeți”.
Născut pe 18 mai 1920, la Wadowice, Sfântul Papa Ioan Paul al II-lea a devenit unul dintre cei mai iubiți și influenți lideri ai Bisericii Catolice. Prin războaie, suferințe, persecuții și pierderi personale, a rămas profund înrădăcinat în Cristos și și-a încredințat viața complet Preasfintei Fecioare Maria, având motto-ul său, Totus Tuus – „În totalitate al tău”.
El a inspirat milioane de catolici să-și trăiască credința cu curaj, să apere demnitatea vieții, să iubească Euharistia, să se roage Rozariul și să rămână credincioși lui Cristos, indiferent cât de dificile ar fi vremurile. Viața sa a fost o mărturie că sfințenia este posibilă chiar și într-o lume rănită.
Chiar și astăzi, cuvintele sale continuă să răsune în inimile credincioșilor:
„Nu vă abandonați disperării. Suntem poporul Paștelui și aleluia este cântecul nostru”. Fie ca viața lui să continue să ne inspire să devenim discipoli curajoși, catolici credincioși și martori bucuroși ai Evangheliei.
Era o seară destul de rece, ca de început de primăvară, mulți români se aflau în fața televizoarelor, iar pe...Citeste mai mult
Lasă un răspuns