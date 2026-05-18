Astăzi, ne amintim de aniversarea nașterii lui Karol Jósef Wojtyla , care a devenit Papa Ioan Paul al II-lea – papa care a amintit lumii „Nu vă temeți”.

Născut pe 18 mai 1920, la Wadowice, Sfântul Papa Ioan Paul al II-lea a devenit unul dintre cei mai iubiți și influenți lideri ai Bisericii Catolice. Prin războaie, suferințe, persecuții și pierderi personale, a rămas profund înrădăcinat în Cristos și și-a încredințat viața complet Preasfintei Fecioare Maria, având motto-ul său, Totus Tuus – „În totalitate al tău”.

El a inspirat milioane de catolici să-și trăiască credința cu curaj, să apere demnitatea vieții, să iubească Euharistia, să se roage Rozariul și să rămână credincioși lui Cristos, indiferent cât de dificile ar fi vremurile. Viața sa a fost o mărturie că sfințenia este posibilă chiar și într-o lume rănită.

Chiar și astăzi, cuvintele sale continuă să răsune în inimile credincioșilor:

„Nu vă abandonați disperării. Suntem poporul Paștelui și aleluia este cântecul nostru”. Fie ca viața lui să continue să ne inspire să devenim discipoli curajoși, catolici credincioși și martori bucuroși ai Evangheliei.