Pe 18 mai 2003, Sala Sporturilor „Lascăr Pană” din Baia Mare trăia una dintre cele mai intense și emoționante seri din istoria sportului maramureșean. Aproximativ 3.000 de suporteri au transformat arena într-un adevărat vulcan, susținând frenetic echipa HC Selmont Baia Mare în manșa retur a finalei Challenge Cup la handbal feminin, disputată împotriva puternicei formații germane Borussia Dortmund.

Într-o atmosferă electrizantă, băimărencele au obținut o victorie memorabilă, scor 27-21, demonstrând ambiție, determinare și un spirit de luptă extraordinar. Chiar dacă trofeul european a revenit echipei Borussia Dortmund, care câștigase partida tur cu 24-16, succesul din retur a rămas unul dintre cele mai frumoase momente din handbalul românesc.

Performanța echipei HC Selmont, susținută de regretatul om de afaceri Marcel Mariș, a avut o importanță uriașă pentru sportul românesc. În anul 2003, gruparea băimăreană a fost singura echipă de jocuri sportive din România care a reușit să ajungă într-o finală de cupă europeană.

La mai bine de două decenii distanță, acea generație și acea seară specială continuă să ocupe un loc aparte în memoria iubitorilor sportului din Baia Mare. (sursa facebook – Cotos Robert)