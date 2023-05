Ultima etapă zonală a concursurilor serviciilor voluntare pentru situații de urgență din județ s-a desfășurat duminică, 21 mai, în Poienile de sub Munte. În cadrul competiției, participanții s-au întrecut în două probe: “pista cu obstacole pe 100 de metri” și “dispozitivul de intervenţie”.

În concursul de duminică, podiumul s-a prezentat astfel:

– locul 1- echipa S.V.S.U. Poienile de sub Munte;

– locul 2- echipa S.V.S.U. Ruscova;

– locul 3- echipa S.V.S.U. Vișeu de Jos.

Diploma de fair play a fost conferită reprezentativei S.V.S.U. Repedea.

Concursurile profesionale ale serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă urmăresc, printre altele, dezvoltarea şi perfecţionarea aptitudinilor şi a deprinderilor specifice, necesare îndeplinirii acţiunilor de intervenţie în situaţii de urgenţă, evaluarea nivelului de pregătire, respectiv a capacităţii de intervenţie a acestor servicii.

Următoarea fază a concursurilor serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă din Maramureș este finala județeană, care se va desfășura în data de 14 iunie, în Baia Mare. În finală s-au calificat echipele S.V.S.U. ale comunelor Cernești, Fărcașa, Mireșu Mare, Poienile de sub Munte, Recea, Remeți și Săcel.