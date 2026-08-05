Inspectoratul pentru Situații de Urgență Maramureș a desfășurat un amplu exercițiu de tip Joint pentru testarea Planului Roșu de Intervenție, pornind de la scenariul unui grav accident rutier produs pe DN 18, în Pasul Gutâi, la ieșirea din localitatea Mara. Conform scenariului, un microbuz în care se aflau 11 pasageri a părăsit partea carosabilă și a lovit elementele de suprastructură ale unui podeț. Din cauza numărului mare de victime, autoritățile au simulat declanșarea Planului Roșu de Intervenție și mobilizarea tuturor structurilor implicate în gestionarea unei astfel de situații de urgență.

La exercițiu au participat 52 de pompieri militari și 15 autospeciale de intervenție, alături de reprezentanți ai Instituției Prefectului Județului Maramureș, Inspectoratului de Poliție al Județului Maramureș, Inspectoratului de Jandarmi Județean „Pintea Viteazu”, UPU-SMURD Maramureș, Serviciului de Ambulanță Județean Maramureș, Crucii Roșii Române-Filiala Maramureș, Serviciului de Ajutor Maltez Baia Mare, Asociației Salvatorilor Voluntari 4×4 și Comitetului Local pentru Situații de Urgență Desești.

Pe durata aplicației au fost testate procedurile de căutare și salvare, descarcerare, triaj și evacuare a victimelor, acordarea asistenței medicale în Postul Medical Avansat, transportul răniților către unitățile medicale, precum și măsurile de prevenire și stingere a incendiilor.

Potrivit ISU Maramureș, organizarea periodică a unor astfel de exerciții este esențială pentru verificarea timpilor de reacție, îmbunătățirea colaborării dintre instituțiile implicate și perfecționarea intervențiilor în cazul producerii unor situații de urgență majore, astfel încât răspunsul oferit comunității să fie unul rapid, coordonat și eficient.