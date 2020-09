Simona Spătaru, candidatul PNL-USRPLUS la Primăria Sectorului 4, recunoaște, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că s-a urcat la volan după ce a consumat alcool.

„Da, sunt un om normal, o femeie obișnuită. Am ieșit la terasă cu colegii după o zi de muncă dură, în campanie. Am luat cu ei o bere, o pizza și o apă. Am luat niște guri din bere și am stat câteva ore la terasă. Am plecat, cu mașina, către blocul unde locuiesc, aflat la câteva sute de metri de acea terasă. Știam că se poate bea un pahar de bere sau de vin în timpul unei mese la care am stat câteva ore bune si apoi am plecat pe întuneric”, scrie Simona Spătaru pe Facebook, ”argumentând” și că, dacă ar fi fost oprită de polițiștii de la Rutieră, nu ar fi avut necazuri – ”treceam fără probleme etilotest-ul

Alegerile locale își vor afla săptămâna viitoare marii câștigători. Mulți dintre candidați, necunoscuți până de curând electoratului, încearcă să-și seducă votanții cu proiecte zgomotoase. Este și cazul Simonei Spătaru, candidatul pe care PNL și USR PLUS l-au ”aruncat” în luptă pentru Primăria Sectorului 4. Conform propriilor declarații și sloganului de campanie, avocata de 41 de ani și-a propus să construiască ”noul București” și e convinsă că ”Fără hoție ajungem departe”.

Până când bucureștenii din sectorul 4 vor merge la urne, Simona Spătaru și echipa ei de campanie au strâns rândurile pentru a juca așa-zisa carte câștigătoare. Și unde poți strânge rândurile într-o echipă dacă nu la restaurant?! Ca într-un adevărat ritual, avocata și membrii staff-ului de campaniei au pus țara, pardon, sectorul la cale la Trattoria Borghese, un restaurant din zona Orăselului Copiilor – Brâncoveanu. E ”fieful” de campanie al candidatei USR-PLUS.

Atmosfera destinsă în care s-au desfășurat de fiecare dată ”ședințele de partid” demonstrează relația sudată pe care Spătaru o are cu apropiații din ”staff”, iar ”Noul București” despre care vorbește candidata de la 4 a primit deja prima ”cărămidă”, stropită din belșug fie cu bere, fie cu vin. Căci prima ”ședință”– cel puțin de când avem noi imaginile – a avut loc pe 11 august, în jurul orei 20.30, iar a doua pe 19 august, la 22.30. De fiecare dată, Simona Spătaru și-a convocat echipa pe terasă, acolo unde au stabilit strategia de campanie printre sticle de bere și vin. Și nici ”șefa” n-a stat departe de alcool.

Sursa: psnews