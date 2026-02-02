Unul dintre cele mai importante momente din viaţa unui adolescent este susţinerea examenului de Evaluare Naţională, acţiune care îi poate asigura accederea la un liceu de top şi un parcurs corespunzător în viaţă.

Probele de la examenul de Evaluare Naţională 2026 sunt programate în iunie Probele de la examenul de Evaluare Naţională 2026 sunt programate în iunie – Shutterstock (imagine ilustrativă)

Se pot susţine teste de evaluare naţională la diferite clase, dar cele mai importante sunt probele susţinute la Evaluarea Naţională 2026 de către elevii care termină în vara acestui an clasa a 8-a.

Calendar complet Evaluare Naţională 2026

10-12 iunie 2026: Înscrierea la Evaluarea Națională

12 iunie 2026: Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

22 iunie 2026: Limba și literatura română – probă scrisă

24 iunie 2026: Matematică – probă scrisă

26 iunie 2026: Limba și literatura maternă – probă scrisă

1 iulie 2026: Afișarea rezultatelor inițiale până la ora 12.00, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (14.00 – 18.00)

2-3 iulie 2026: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

4-7 iulie 2026: Soluționarea contestațiilor

8 iulie 2026: Afișarea rezultatelor finale