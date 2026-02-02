În fiecare an, în a treia săptămână a lunii ianuarie, creștinii din întreaga lume participă la Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor. Tema ediției din acest an este: „Un singur trup și un singur Duh, precum şi chemaţi aţi fost la o singură nădejde a chemării voastre” (Efeseni 4,4).

În Baia Mare, credincioșii și reprezentanții principalelor confesiuni creștine din oraș se vor reuni pentru rugăciune în perioada 1–8 februarie, potrivit programului stabilit.

Programul slujbelor din cadrul Săptămânii de Rugăciune Ecumenică:

Slujbele de deschidere și închidere ale săptămânii vor avea loc în bisericile proprii ale fiecărei confesiuni.

Luni, 2 februarie, ora 17.00 – Biserica romano-catolică „Sfânta Treime”. Predică: Enikő Bak, pastor reformat

Marți, 3 februarie, ora 17.00 – Biserica Reformată din Orașul Nou. Predică: Róbert Szmutku, preot romano-catolic

Miercuri, 4 februarie, ora 17.00 – Biserica Reformată din Orașul Vechi. Predică: Csaba János, pastor baptist

Joi, 5 februarie, ora 17.00 – Biserica Evanghelică. Predică: Balázs Dancu, preot romano-catolic

Vineri, 6 februarie, ora 17.00 – Biserica Baptistă. Predică: András Zsolt Tasnádi, pastor reformat

Sâmbătă, 7 februarie, ora 17.00 – Biserica romano-catolică „Sfântul Iosif”. Predică: Szofia Mengyán Horváth, pastor evanghelic