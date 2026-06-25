Trăim vremuri politice ciudate. Vremuri în care un om a reușit ceea ce părea imposibil: să depesedizeze un partid. Ilie Bolojan a preluat PNL-ul cu bisturiul în mână, a tăiat privilegiile, a scos din joc puciștii și i-a lăsat fără funcții și fără puterea de altădată. Mesajul a fost simplu: ori reformă, ori ieșirea din scenă. Nu mai puțin de 20 de membri PNL, printre care numeroși parlamentari, dar și șefi de Consilii Județene, vor fi dați afară din partid, potrivit listei pe care conducerea de la București a stabilit-o. Printre aceștia se numără Adrian Veștea, Cătălin Predoiu, Hubert Thuma sau Alina Gorghiu

În același timp, la nivel național, USR se prezintă ca principalul susținător al lui Bolojan și drept cel mai vehement adversar al PSD. Discursul este unul despre reformă, meritocrație și despărțirea de vechile metehne ale politicii românești.

Numai că în Maramureș, realitatea pare cu totul alta. Aici, USR a ajuns, politic vorbind, papucul de casă al PSD-ului. Papucul drept. Pentru că cel stâng pare să fie reprezentat de AUR.

Cu doi vicepreședinți la Consiliul Județean – unul din AUR și unul din USR –, cu oameni ai USR instalați în funcții-cheie, bine remunerate și slab muncite, cu foști senatori hrăniți din banul public, toți primind pe tavă funcțiile de la PSD pe „meritocrație“.

Unde este opoziția? Unde este reforma? Unde este ruptura de vechile practici? Sau, în Maramureș, anti-PSD-ul se oprește exact în momentul în care apar funcțiile și beneficiile puterii? Întrebarea este una legitimă și trebuie pusă răspicat: Când începe depesedizarea USR Maramureș?

Sau, de fapt, nu există nicio intenție de depesedizare? Vor să fie o apă și un pământ, toți cei care trăiesc bine din banul public și se agață de funcțiile publice cu aceeași disperare cu care alții se agață de putere?

Nu de mult un primar se lăuda că este jumătate psd-ist și jumătate usr-ist. Așa în glumă, dar tot în glumă apare întrebarea: Unde e întregul?

Maramureșenii merită un răspuns. Pentru că nu poți condamna PSD la București și să-i ții trena la Baia Mare. Nu poți poza în partidul schimbării, în timp ce devii parte din aceeași construcție politică pe care pretinzi că o combati.

Iar dacă USR Maramureș a ales confortul funcțiilor în locul principiilor, atunci poate că întrebarea nu mai este când începe depesedizarea. Poate că întrebarea adevărată este dacă ea va începe vreodată.