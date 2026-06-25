Consiliul Local Sighetu Marmației a aprobat proiectul tehnic și indicatorii tehnico-economici pentru investiția „Realizarea unui sistem de supraveghere video pentru managementul traficului municipiului Sighetu Marmației”, proiect finanțat prin fonduri europene nerambursabile din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), alături de contribuția din bugetul local.

Valoarea totală a investiției este de 1.033.866,28 lei, iar proiectul prevede implementarea unui sistem modern de monitorizare a traficului rutier. Acesta va include instalarea a 37 de camere video – 28 de camere tip bullet, 8 camere PTZ și o cameră multisenzor –, precum și echipamente de comunicații, stocare și management video. Toate acestea vor fi integrate în centrul de comandă existent.

Potrivit administrației locale, noul sistem va contribui la creșterea siguranței rutiere, fluidizarea traficului, monitorizarea eficientă a principalelor artere din municipiu și îmbunătățirea capacității de intervenție a autorităților în situații de urgență.

Implementarea proiectului este programată să fie finalizată până la 15 iulie 2026.

Reprezentanții administrației locale au subliniat că această investiție face parte din procesul de modernizare a municipiului și răspunde nevoilor actuale ale comunității în domeniul mobilității și siguranței publice.