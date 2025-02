Vineri, 14 februarie, în Baia Mare are loc o campanie de colectare a deșeurilor textile. Vor fi amenajate 8 puncte de colectare. Recipientele, marcate „Deșeuri textile”, vor fi amplasate în locații vineri, 14 februarie, de la ora 17. După 24 de ore containerele vor fi ridicate. Pentru evitarea depozitării altor tipuri de deșeuri sau împrăstierea hainelor depuse de cetățeni, locațiile vor fi supravegheate de Poliția Locală.

Locurile în care vor fi amplasate containerele pentru depozitarea deșeurilor textile sunt:

– Forestierilor (igloo)

– Blidari (capăt)

– Mărășești intersecție cu Republicii

– Vasile Alecsandri intersecție cu Plugarilor

– Republicii (62-64)

– Melodiei (5)

– Jupiter

– Serelor (platformă).

În Baia Mare ridicarea deseurilor textile se va face lunar. Următoarea colectarea va fi în 15 martie. Recipienții vor fi amplasați în alte zone față de cele din această lună.

Pot fi depozitate în recipientele amplasate următoarele tipuri de deseuri textile:

– Articole de îmbrăcăminte uzate (bluze, cămăși, jachete, sacouri, paltoane, tricouri, fuste, pantaloni etc.);

– Perdele și draperii uzate, cearșafuri, fețe de perne și pături, resturi de material textil etc;

– Încălțăminte.