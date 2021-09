Bunica Emmei Răducanu, vedetă în presa britanică. După ce a vorbit în exclusivitate pentru Observator, declaraţiile Ninei Răducanu au făcut furori în presa britanică. Jurnalişti din Regat au venit, în România, special ca să o cunoască pe „mamaia” super starului. Bunica a stat din nou de vorbă cu reporterii de la Observator şi ne-a spus, în exclusivitate, cum a trăit meciul nepoatei.

Triumful nepoatei sale la US Open nu i-a schimbat viaţa Ninei Răducanu. În fiecare dimineaţă, merge la cumpărături. Astăzi, a cumpărat tot ce trebuie pentru a face, după obicei, zacusca şi sucul de roşii care trebuie să îi ajungă până la primăvară.

Discuţie reporter – Nina Răducanu, bunica Emmei: – Eu sunt un om obişnuit cu munca, cu credinţa şi să nu fac rău nimănui.

– Jocul Emmei l-aţi văzut?

– Am văzut când a intrat şi mi-a făcut emoţie mare şi am zis: „Doamne, toţi ochii o s-o împingă pe ea, toată America o să fie cu ochii pe ea”. Şi m-am uitat la reluare pe urmă, a doua zi. Să nu-i transmit vreo emoţie şi ei!

Fosta învăţătoare abia aşteaptă să îşi întâlnească singura nepoată pe care nu a mai văzut-o de doi ani.

Discuţie reporter – Nina Răducanu, bunica Emmei: E schimbată? E ca atunci când aţi văzut-o ultima dată?

– Nu am mai văzut-o dinaintea pandemiei, că nu au avut voie să vină şi nici eu nu am avut voie să ies din casă. Ce am vorbit prin telefon cu ea.

– Când aţi vorbit ultima oară cu ea?

– Înainte de a pleca în turneul ăsta în America.

– Şi ce v-a zis?

– Mi-a zis că se întoarce sănătoasă acasă, pentru facultate.