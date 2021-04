Ne puteți spune care este opinia dumneavoastră despre demiterea domnului Voiculescu și scandalul iscat în coaliția de guvernare în plină criză sanitară(mai ales prin refuzul miniștrilor USR PLUS de a participa la ședințele de guvern)?

Brian Cristian, deputat USR PLUS: Acest anunț ne-a luat prin surprindere. Este o decizie luată fără acordul USR PLUS.

Demiterea ministrului Sănătății este o decizie unilaterală și imatură a premierului Florin Cîțu care pune sub semnul întrebării capacitatea domniei sale de a conduce un guvern funcțional în timp ce țara traversează o criză de sănătate fără precedent.

Birourile Naționale ale USR PLUS au avut o ședință și au stabilit retragerea susținerii pentru premierul Florin Cîţu.

Decizia de revocare a lui Vlad Voiculescu nu este justificată, a fost o discuție luni în coaliție și părea că s-au clarificat lucrurile și s-au stabilit pașii următori.

Premierul nu a făcut o evaluare, a luat o decizie fără argumente.

Ordinul emis aseară stabilește criterii clare pentru carantinarea localităților și aduce mai mult echilibru, discuția de schimbare de metodologie de calcul e de vreo luna de zile.

Nu era un motiv pentru a demite ministrul Sănătății.

Încă din prima zi a mandatului său, Vlad Voiculescu a început un proces de reforme și de transparentizare a sistemului, reforme pentru care s-a angajat întreaga coaliție, inclusiv domnul Cîțu atunci când a primit invitația de a-și asumă rolul pe care încă îl deține.

Amintesc între acestea: transparența actului de guvernare, demararea procesului de depolitizare în sănătate, aducerea de profesioniști la casele de asigurări de sănătate prin concurs și demararea procedurilor necesare construcției de spitale noi.

Vlad Voiculescu a cerut ADR transparentizarea achizițiilor din sănătate, inclusiv UNIFARM și ONAC. Dovadă aici — http://bit.ly/adresa_transparenta_achizitii

Miniștrii USR PLUS sunt oameni de stat responsabili și vor participa astăzi la ședința de guvern.

Sunt pe masă decizii importante inclusiv pentru gestionarea pandemiei și a vaccinării, cum ar fi un memorandum pentru achiziționarea unei noi tranșe de peste 4 milioane de doze de vaccin Pfizer sau aprobarea unor ajutoare umanitare pentru unități sanitare din județele Brăila, Cluj, Constanța, Galați, Hunedoara, Olt și Suceava.

Pe ordinea de zi este și un proiect pentru creșterea alocației de hrană pentru pacienți și o ordonanță de urgență privind alocarea de fonduri pentru medicii de familii care se implică în procesul de vaccinare.

Astăzi în ședința de guvern se adopta și memorandumul inițiat de Ministerul Muncii pe tema reanalizării Legii Salarizării, iar USR PLUS susține interzicerea cumului pensie-salariu, evaluarea sporurilor din sistemul bugetar.

Asta nu schimbă cu nimic poziția noastră față de premierul Florin Cîţu și așteptăm că partenerii de coaliție să răspundă apelului nostru de a discuta într-o ședință de coaliție soluții pentru criză politică declanșată de premier.