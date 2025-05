Marcel Ciolacu a anunțat, luni, că, după ce a văzut votul românilor și faptul că coaliția nu și-a îndeplinit obiectivele, va propune colegilor din PSD ieșirea din coaliția de guvernare și, dacă se aprobă acest lucru, își va depune mandatul de premier.

„Această coaliție, după anularea alegerilor din decembrie și după alegeri parlamentare, s-a constituit o coaliție de guvernare care are și majoritate în Parlamentul României, cu două obiective. Primul obiectiv, de a crea un guvern cu prim-ministru din partea PSD, pentru că PSD a fost pe primul loc, colegii m-au propus pe mine. Și al doilea obiectiv, de a avea un candidat comun pentru funcția de președinte al României.

Unul dintre cele două obiective nu a fost dus la începlinire, acela de a avea un candidat care să devină președintele României. Domnul Crin Antonescu, candidatul comun al coaliției, nu a intrat în turul doi. În consecință, acordul coaliției nu a fost îndeplinit decât parțial.

Normal ca astăzi, după ce am văzut votul românilor și faptul că această coaliție nu și-a îndeplinit obiectivele, deci neavând nicio credibilitate după votul românilor, am să propun colegilor mei ca PSd să iasă din această coaliție. Dacă colegii mei vor vota ca să ieșim din coaliție, normal că eu, primul ministru al coaliției, am să-mi depun demisia tot astăzi la președintele interimar al României”, a afirmat Marcel Ciolacu.

Președintele PSD a făcut acest anunț înainte de ședința conducerii partidului.