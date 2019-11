Varza murata are capacitatea de a regla sistemul digestiv, de a imbunatati circulatia si de a proteja sanatatea inimii. Consumul de varza murata stimuleaza sistemul imunitar, intareste oasele, reduce nivelul colesterolului, elimina inflamatia, protejeaza impotriva dezvoltarii anumitor tipuri de cancer si chiar imbunatateste vederea si sanatatea pielii, oferind in acelasi timp un aport de energie crescut.

Lipsa de legume proaspete din aceasta perioada ne face sa consumam mai multe muraturi, dintre acestea varza murata avand si multiple efecte terapeutice.

Din punct de vedere nutritional, varza murata contine un nivel ridicat de fibre alimentare, precum si niveluri semnificative de vitamina A, vitamina C, vitamina K si vitamina B. Mai mult decat atat, este o sursa buna de fier, mangan, cupru, sodiu, magneziu, calciu si aduce o cantitate moderata de proteine.

Nivelurile ridicate de fier gasite in varza murata pot fi foarte benefice pentru organism in mai multe moduri. In primul rand, fierul contribuie la producerea de energie, deoarece imbunatateste metabolismul si stimuleaza circulatia, iar fluxul sanguin crescut ajuta la oxigenarea organelor si a celulelor.

De asemenea, fierul din varza murata ajuta la prevenirea anemiei (deficit de fier) si atenuarea efectelor secundare asociate cu aceasta afectiune (dureri de cap, oboseala, tulburari cognitive).

Varza este renumita pentru continutul ridicat de fibre, si poate ajuta la eliminarea starilor de constipatie, balonare, crampe si gaze. Prin reglarea digestiei si a sistemului excretor poate preveni, de asemenea, afectiuni mai grave, cum ar fi ulcere gastrice si chiar cancer de colon.

Fibrele sunt recomandate in general pentru digestie, dar sunt, de asemenea, foarte importante si pentru sanatatea inimii. Fibrele curata colesterolul rau de pe peretii arterelor si vaselor de sange si ajuta la eliminarea lor din organism. Prin urmare, prin consumul de varza murata, nivelul de colesterol este echilibrat. Acest lucru poate preveni ateroscleroza, infarctul miocardic, accidentele vasculare cerebrale si o varietate de alte probleme cardiovasculare.

Varza murata contine caroten si o cantitate semnificativa de vitamina A. Aceasta vitamina actioneaza ca un antioxidant si reduce sansele de degenerescenta maculara si de formare a cataractei, imbunatatind sanatatea ochilor.

In ceea ce priveste pielea, vitamina A din varza murata incetineste aparitia ridurilor, elimina petele si pastreaza aspectul sanatos al dermei.

O sursa bogata de vitamina C este sucul de portocale, dar o singura portie de varza aduce 35% din aportul zilnic recomandat de vitamina C, una dintre cele mai importante elemente ale sistemului imunitar. Vitamina C stimuleaza productia de celule albe in sange si creste puterea de regenerare celulara, avand un rol esential in formarea colagenului, o componenta fundamentala pentru aproape fiecare parte a corpului.

Varza murata contine compusi organici ce actioneaza ca agenti anti-inflamatori. Antioxidantii fitonutrienti din varza reduc durerea si disconfortul articulatiilor, a muschilor sau altor zone inflamate.

Cei ce studiaza impactului verzei murate asupra dezvoltarii cancerului afirma ca prin prezenta de compusi antioxidanti din ea (ca la toate legumele crucifere), radicalii liberi pot fi eliminati, aceasta fiind una din principalele cauze din spatele formarii celulelor canceroase.

In ciuda tuturor acestor beneficii pentru sanatatea organismului, varza murata are mult sodiu, care poate fi periculos pentru persoanele ce sufera de boli cardiovasculare sau renale.