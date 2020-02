Un bărbat din localitatea Negreia, comuna Şişeşti este în carantină la domiciliu, după ce s-a întors de 3 zile din China. În cele 3 zile, nimeni nu a făcut niciun anunţ, iar copilul familiei a mers la şcoală.

„În cursul zilei de marti , 11.02.2020 , la ora 15 am fost informat de catre profesorul coordonator al Scolii Primare din Localitatea Negreia ca , un elev a fost ajutat la efectuarea temelor de catre fratele sau mai mare , care s-a intors din Republica Populara Chineza in urma cu 3 zile.

In acest context am solicitat sprijinul Postului de Politie Sisesti , reprezentantii acestuia s-au deplasat la fata locului , s-a constatat faptul ca , exista plasat in carantina la domiciliu un cetatean roman de origine chineza , intors recent din Republica Populara Chineza . Acesta este fiul din prima casatorie al unei doamne care in prezent locuieste in localitatea Negreia.

Pe cale de consecinta am informat telefonic Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Maramures , Directia de Sanatate Publica a Judetului Maramures care mi-au confirmat urmatoarele :

– a fost plasat in carantina , in urma cu doua zile la familia sa din localitatea Negreia un cetatean care s-a intors din Republica Populara Chineza , zona Beijing ,

– se confirma ca persoana este sanatoasa si ca este monitorizata de doua ori pe zi catre medicul de familie de la Dispensarul Uman Sisesti”, spune Iona MIrcea Tentiş, primarul comunei Şişeşti.

Reprezentantii acestor institutii nu au considerat necesara informarea autoritatilor locale si a populatiei.

„In dimineata zilei de miercuri 12 februarie 2020 am solicitat Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Maramures si Directiei de Sanatate Publica prin adresa nr 971/12.02.2020 urmatoarele :

– Instituirea masurii de carantina pentru intreaga familie , avand in vedere ca , in locuinta respectiva domiciliaza inca 5 persoane care intra in contact direct cu acesta , respectivele persoane frecventand locuri publice cum ar fi scoala , magazine , mijloace de transport in comun , etc

– Informarea autoritatilor locale cu privire la evolutia acestui caz

Va informez pe aceasta cale , ca in momentul de fata nu exista nici un risc cu privire la sanatatea populatiei , persoana respectiva este sanatoasa si monitorizata permanent de catre personalul medical.”, a mai spus primarul.