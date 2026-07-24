Polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Rurală Ocna Șugatag desfășoară verificări pentru depistarea unui bărbat în vârstă de 50 de ani, din localitatea Hărnicești, care a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Maramureș, la data de 23 iulie, în jurul orei 14:00, polițiștii au fost sesizați că Hotea Vasile, în vârstă de 50 de ani, a plecat de acasă în noaptea de 22 iulie, iar de atunci nu a mai putut fi contactat.

Semnalmentele persoanei dispărute sunt: 1,70 metri înălțime, aproximativ 85 de kilograme, păr șaten și ochi verzi.

La momentul plecării, bărbatul era îmbrăcat cu un tricou alb și pantaloni negri.

Polițiștii fac apel la cetățeni ca, în cazul în care dețin informații care ar putea contribui la găsirea acestuia, să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112.