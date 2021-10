Chiar ne credeți prosti? Din nou?

Pentru cei dintre noi care ne amintim cacealmaua marca Cristian Iuda intr-o Cupa a României la fotbal trăim un deja vu! Unii flamanzi aciuați vremelnic la carma aflata in deriva fotbalului maramureșean reprezintă meciul acesta un colac de salvare! Ei ar fi vrut un meci pe Oblemenco, alt stadion cu rezonanta, prin care oltenii nu ne răsplăteau cu praz, ci cu bilete de avion, mâncare si bani! Ca la ultimul milog! Noroc cu intervenția primarului care a zis ca orice ar fi fotbaliștii de Liga a III-a vor juca pe Mateianu! Pa euroi pentru flamandoci!

Acum ei se gândesc sa scoată totuși ceva malai! Greu! Pe stadion vor fi putini spectatori. Deci nu vor putea xeroxa bilete! Din nocturna nu știu! La Hunedoara in aceeași competiție la Corvinul-FCSB nocturna a fost 30.000 de euroi. O fi mai lung drumul spre Baia Mare si suma se va dubla? Vom vedea!

Iar ni se pare interesant ca ex secretarul de stat numit de altii Trico…e se supară pe jurnaliștii sportivi si incepe sa scuipe! Bre tovarășe? Cosmin Filip scrie de 25 de ani sport in Maramureș! Măntăluță erai la grădiniță! Bătaia de joc a lu măntăluța la MTS (loc in care politic ai fost numit, nu pe meritul experientei matale) e cunoscuta! Grija mare la modul in care respectați a patra putere in stat! Pe unii, da! Ii plătiți sa scrie ce va face plăcere urechilor dvs!

Deocamdata, atât! Poate mai urmează! Rezultatele slabe ale domniilor voastre in domeniul fotbal nu va recomanda sa aveți ciocul mare! Așteptați si aveți puțintică decenta!

Cu stima si respect,

eMM