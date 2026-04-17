O fotografie de arhivă readuce în atenție o pagină importantă din istoria industrială a municipiului Baia Mare, surprinzând una dintre cele mai reprezentative zone ale orașului din anii 1950, platforma industrială Ferneziu.

Imaginea, devenită o veritabilă „fereastră spre trecut”, ilustrează începuturile unei perioade de transformări majore, când Baia Mare își contura identitatea de centru industrial. Clădirile masive, aliniate riguros și dominate de coșuri industriale, indică prezența uzinelor metalurgice și chimice care au stat la baza dezvoltării economice a orașului timp de decenii. În partea stângă a fotografiei se poate observa o haldă de steril, simbol al activității miniere intense care caracteriza zona. Prelucrarea minereurilor neferoase era una dintre principalele ocupații ale orașului, iar această infrastructură industrială reflectă amploarea acestor activități.

Pe lângă zona de producție, fotografia surprinde și primele cartiere muncitorești, construite pentru angajații uzinelor. Casele ordonate din prim-plan spun povestea unei comunități aflate în plină expansiune, alimentată de valurile de muncitori atrași de oportunitățile industriale. Fundalul natural, cu dealuri verzi și încă puțin împădurite, contrastează puternic cu peisajul industrial, subliniind transformarea rapidă a zonei. Este imaginea unui oraș aflat între două lumi: tradițională și modern-industrială.

Pentru mulți băimăreni de astăzi, acest perimetru este greu de recunoscut. Transformările urbane și industriale din ultimele decenii au schimbat radical fața zonei, iar o mare parte din aceste clădiri fie au dispărut, fie și-au pierdut funcțiunea inițială.

Fotografia nu este doar un document vizual, ci și o invitație la reflecție asupra identității orașului. Ea amintește de o perioadă în care Baia Mare creștea rapid, modelată de industrie și de oamenii care au contribuit la dezvoltarea ei. Astfel de imagini devin tot mai valoroase, păstrând vie memoria unui trecut care a definit prezentul.

Sursa: Cotoș Robert