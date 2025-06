În 2025, Postul Sfinților Petru și Pavel începe luni, 16 iunie, și se termină vineri, 28 iunie, cu o zi înainte de sărbătoarea celor doi apostoli. Acest post nu are o dată fixă, ci se calculează în funcție de Paște: începe întotdeauna în lunea de după Duminica Tuturor Sfinților, care vine imediat după Rusalii. Așa se face că durata postului diferă de la an la an, uneori ține doar câteva zile, alteori chiar până la trei săptămâni. În 2025, postul ține aproape două săptămâni.

Postul Sfinților Petru și Pavel este unul dintre cele patru mari posturi ale anului bisericesc (alături de cel al Paștelui, Crăciunului și al Adormirii Maicii Domnului). Este un post de vară care îi pregătește sufletește pe credincioși pentru marea sărbătoare a Sfinților Apostoli. Biserica spune că a fost rânduit în cinstea celor doi apostoli și pentru a le urma exemplul: aceștia obișnuiau să postească înaintea unor misiuni importante, așa cum se arată și în Biblie. În trecut, postul era numit și Postul Cincizecimii, pentru că venea imediat după Rusalii, sărbătoarea în care Duhul Sfânt s-a pogorât peste Apostoli, scrie crestinortodox.ro.

Istoria acestui post este foarte veche. Primele scrieri care vorbesc despre el datează din secolul al IV-lea, iar marii sfinți ai Bisericii, ca Atanasie cel Mare sau Leon cel Mare, l-au pomenit în predicile și textele lor. La început, postul era ținut doar de călugări, dar în timp a fost preluat și de credincioșii simpli.

Pentru că depinde de data Paștelui, durata lui s-a schimbat des. Au fost ani în care aproape că nu se ținea deloc, dacă Paștele cădea târziu. Totuși, din 2015, Biserica Ortodoxă Română a decis ca acest post să aibă întotdeauna cel puțin șapte zile, chiar și atunci când, după calcule, ar fi fost mai scurt. Așa că, în fiecare an, credincioșii au o perioadă minimă în care să țină post, rugăciune și reculegere înainte de 29 iunie.

Postul Sfinților Petru și Pavel este considerat unul dintre cele mai ușoare posturi din an, pentru că regulile lui sunt mai blânde decât cele din Postul Paștelui sau alte perioade de post. Ca în orice post, credincioșii nu mănâncă produse din carne, ouă sau lapte, ci aleg mâncăruri din legume, fructe, cereale și alte alimente de post.

În schimb, acest post are multe dezlegări, adică zile în care se pot consuma pește, ulei și vin. Toate zilele de sâmbătă și duminică din această perioadă au dezlegare la pește, vin și ulei. În plus, dacă în timpul postului sunt sărbători mari, se poate consuma pește și în alte zile din timpul săptămânii.

Dezlegare la pește înseamnă zile din post în care este voie să mănânci pește, vin și ulei, chiar dacă alte alimente de origine animală rămân interzise. În Postul Sfinților Petru și Pavel din 2025, aceste dezlegări apar în perioada 16–28 iunie, după cum urmează:

· Luni, 16 iunie – dezlegare la pește (Sfântul Ierarh Martir Neofit Cretanul)

· Sâmbătă, 21 iunie – dezlegare la pește

· Duminică, 22 iunie – dezlegare la pește

· Marți, 24 iunie – dezlegare la pește

· Sâmbătă, 28 iunie – dezlegare la pește.

Cine au fost Sfinții Apostoli Petru și Pavel

Sfinții Apostoli Petru și Pavel sunt doi dintre cei mai cunoscuți și cinstiți sfinți din creștinism. Ei au fost aleși de Iisus Hristos să ducă mai departe învățătura creștină și au avut un rol foarte important în răspândirea credinței, mai ales în primele vremuri ale Bisericii.

Sfântul Petru a fost unul dintre cei 12 apostoli ai lui Iisus. Numele lui real era Simon, dar Hristos l-a numit Petru, care înseamnă „piatră”, spunând că pe el va zidi Biserica Sa. Era pescar din Galileea și l-a urmat pe Iisus încă de la începutul propovăduirii Sale. Petru este cunoscut pentru credința sa puternică, dar și pentru momentul în care s-a lepădat de Hristos de frică, apoi s-a căit cu lacrimi amare. După Învierea Domnului, Petru a fost unul dintre cei mai importanți lideri ai Bisericii, propovăduind Evanghelia în multe locuri. A murit ca martir la Roma, fiind răstignit cu capul în jos, pentru că nu s-a considerat vrednic să moară ca Mântuitorul.

Sfântul Pavel, deși nu a fost unul dintre cei 12 apostoli inițiali, este considerat „Apostolul neamurilor”. La început, el a fost prigonitor al creștinilor, dar s-a convertit după ce Iisus i s-a arătat în chip minunat pe drumul către Damasc. După convertire, Pavel a devenit unul dintre cei mai mari misionari ai credinței, călătorind mult și scriind epistole (scrisori) care sunt astăzi parte din Noul Testament. Și el a fost martirizat la Roma, fiind decapitat.

Pe 29 iunie, Biserica Ortodoxă îi prăznuiește pe amândoi împreună, ca simbol al credinței, curajului și jertfei pentru Hristos.